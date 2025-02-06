В Кунгуре отправили в СИЗО поджегшего банк и почту мужчину

КУНГУРСКИЙ ОКРУГ, 6 февраля, ФедералПресс. В Кунгурском районном суде рассмотрели ходатайство следствия об избрании меры пресечения местному жителю, которого обвиняют в умышленном уничтожении или повреждении имущества.
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