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Ловушка Часова Яра захлопнулась: "Командование попалось на крючок, ротации и эвакуации нет"

Ловушка Часова Яра захлопнулась: "Командование попалось на крючок, ротации и эвакуации нет"

Коллаж Царьграда События вокруг боя за город продолжают стремительно развиваться. После того как русские штурмовики проломили оборону вражеских подразделений в микрорайоне Канал и зашли в многоэтажную застройку, противник попытался восстановить положение серией контратак.

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Игорь Петров
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11 час.
Валерий Фоменков
Смерть укро-американским фашистам!
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6 час.

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