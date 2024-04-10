Ловушка Часова Яра захлопнулась: "Командование попалось на крючок, ротации и эвакуации нет"

Коллаж Царьграда События вокруг боя за город продолжают стремительно развиваться. После того как русские штурмовики проломили оборону вражеских подразделений в микрорайоне Канал и зашли в многоэтажную застройку, противник попытался восстановить положение серией контратак.
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