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Одесса, Харьков, Киев

Одесса, Харьков, Киев

3 марта оперативная обстановка для ВСУ на всех направлениях усложнялась. И самая большая опасность была на юге, где для отражения российского прорыва Киевский режим бросил все что мог, даже несколько чудом избежавших уничтожения боевых самолетов.

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