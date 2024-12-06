DIKGAZETE: У ЗАПАДА ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ ИЗБЕЖАТЬ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ – ОТСТУПИТЬ ﻿

Елена ПЕТРОВСКАЯ «В то время как напряжение в конфликте между Россией и Украиной продолжает нарастать, стало известно, что Германия по секретным документам, обнародованным 20 ноября, готовится к сценарию войны.
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