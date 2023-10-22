Очередной единый день информирования прошел в колледже. Информационно-пропагандистской группой были освещены вопросы социальной безопасности, оперативной обстановки в области, разработке и реализации Стратегии устойчивого развития города Бобруйска на период до 2035 года.
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