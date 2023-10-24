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Президент «Урала» Иванов стал почётным гражданином Екатеринбурга

Президент «Урала» Иванов стал почётным гражданином Екатеринбурга

Президент «Урала» Григорий Иванов стал почётным гражданином города Екатеринбурга. Кандидатура главы футбольного клуба была утверждена депутатами Екатеринбургской городской думы, сообщила пресс-служба РПЛ.

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