Президент «Урала» Иванов стал почётным гражданином Екатеринбурга

Президент «Урала» Григорий Иванов стал почётным гражданином города Екатеринбурга. Кандидатура главы футбольного клуба была утверждена депутатами Екатеринбургской городской думы, сообщила пресс-служба РПЛ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии