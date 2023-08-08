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Гвоздь в сердце: российские хирурги мастерски спасли бойца после ранения в зоне СВО

Гвоздь в сердце: российские хирурги мастерски спасли бойца после ранения в зоне СВО

Уникальную операцию провели российские военные хирурги. Врачи извлекли из сердца бойца кусок гвоздя. Ранение от украинского боеприпаса, начиненного металлическими предметами, — чтобы увеличить площадь поражения — он получил во время сражения.

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