ФОТО: LI RUI/XINHUA/GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ США И ИЗРАИЛЬ ОТХЛЁСТАНЫ ПО ЩЕКАМ: ЛАВРОВ ВЗОРВАЛ В ООН ИНФОРМАЦИОННЫЕ БОМБЫ Сергей Лавров взорвал информационные бомбы на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совбеза ООН по Украине и открытых дебатов по ситуации на Ближнем Востоке, сказав правду об отношениях с США и чего ожидает Израиль.
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