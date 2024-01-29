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Сергей Лавров взорвал информационные бомбы на пресс-конференции в Нью-Йорке

Сергей Лавров взорвал информационные бомбы на пресс-конференции в Нью-Йорке

ФОТО: LI RUI/XINHUA/GLOBALLOOKPRESS СЕРГЕЙ ЛАТЫШЕВ США И ИЗРАИЛЬ ОТХЛЁСТАНЫ ПО ЩЕКАМ: ЛАВРОВ ВЗОРВАЛ В ООН ИНФОРМАЦИОННЫЕ БОМБЫ Сергей Лавров взорвал информационные бомбы на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совбеза ООН по Украине и открытых дебатов по ситуации на Ближнем Востоке, сказав правду об отношениях с США и чего ожидает Израиль.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Лавров взорвал информационные бомбы на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совбеза ООН. Однако автор несколько погорячился на счёт бомб. Всё это общеизвестно и озвучивается почти ежедневно. И хорошо знают США их возня возможна до определённого момента, которого они не хотят, иначе их просто не станет!
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