Сергей Лавров взорвал информационные бомбы на пресс-конференции в Нью-Йорке

Геннадий Бережнов

Лавров взорвал информационные бомбы на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам заседания Совбеза ООН. Однако автор несколько погорячился на счёт бомб. Всё это общеизвестно и озвучивается почти ежедневно. И хорошо знают США их возня возможна до определённого момента, которого они не хотят, иначе их просто не станет!