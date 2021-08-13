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Артиллеристы совместно с мотострелками армейского корпуса ВВО на Сахалине уничтожили позиции условных диверсантов

Артиллеристы совместно с мотострелками армейского корпуса ВВО на Сахалине уничтожили позиции условных диверсантов

Артиллеристы армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине совместно с расчётами беспилотной авиации (БпЛА) уничтожили боевые позиции условного противника.

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