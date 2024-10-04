США в три раза повысили пошлины на импорт обогащенного урана из КНР С 27 сентября в США начали действовать заградительные пошлины на китайский обогащенный уран в размере 25%.
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США в три раза повысили пошлины на импорт обогащенного урана из КНР С 27 сентября в США начали действовать заградительные пошлины на китайский обогащенный уран в размере 25%.
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