МИД Китая: Пекин сожалеет, что на саммите G20 не приняли совместное коммюнике

Пекин глубоко сожалеет о том, что по итогам встречи министров финансов и глав Центральных банков стран — членов G20 не было принято совместное коммюнике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЛ ТАСС: срочная пен...
- FT: Эстония переб...
- Президент США нап...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым