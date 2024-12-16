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Искусственный интеллект поможет развивать строительную сферу Москвы - Овчинский

Искусственный интеллект поможет развивать строительную сферу Москвы - Овчинский

Москва внедряет передовые цифровые технологии в сферу строительства. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

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