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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Подстава, игра или "просто встретились два одиночества"?

Поскольку  после  бенефиса   просроченного  ВАЗеленского в  Овальном  кабинете  прошло  уже  три   дня,  а  никаких  последствий  для    низкосрака  так  и  не  наступило, выложим   версии   из  комментов,  некоторые из  которых изначально  казались  конспирологичными, а  теперь  кажутся  весьма  вероятными.

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