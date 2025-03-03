Подстава, игра или "просто встретились два одиночества"?

Поскольку после бенефиса просроченного ВАЗеленского в Овальном кабинете прошло уже три дня, а никаких последствий для низкосрака так и не наступило, выложим версии из комментов, некоторые из которых изначально казались конспирологичными, а теперь кажутся весьма вероятными.
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