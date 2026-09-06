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В Мариуполе началось голосование за лучшие городские фотографии

В Мариуполе стартовало онлайн-голосование за лучшие городские фотографии, представленные в фотоконкурсе «Один город — одна мечта», организованном управлением торговли и бытового обслуживания администрации города.

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