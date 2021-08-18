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«Исполнилась мечта»: Моргенштерн купил дом за 100 миллионов рублей

«Исполнилась мечта»: Моргенштерн купил дом за 100 миллионов рублей

Российский рэпер Моргенштерн рассказал о сбывшейся мечте приобрести собственную недвижимость. «Исполнилась мечта»: Моргенштерн купил дом за 100 миллионов рублейНа своей странице в Instagram рэп-исполнитель опубликовал серию фотографий и видео.

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