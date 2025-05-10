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Принц Гарри попал на камеры видеонаблюдения, когда стучался к незнакомцам

Принц Гарри попал на камеры видеонаблюдения, когда стучался к незнакомцам

Неожиданные события развернулись в лондонском районе Фулем, расположенном вдоль берега Темзы. К владельцам как минимум трех домов в дверь стучался сам принц Гарри!Неожиданные события развернулись в лондонском районе Фулем, расположенном вдоль берега Темзы.

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