Принц Гарри попал на камеры видеонаблюдения, когда стучался к незнакомцам

Неожиданные события развернулись в лондонском районе Фулем, расположенном вдоль берега Темзы. К владельцам как минимум трех домов в дверь стучался сам принц Гарри!Неожиданные события развернулись в лондонском районе Фулем, расположенном вдоль берега Темзы.