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Рогов: ВСУ скопили в Запорожской области военных для форсирования Днепра

Рогов: ВСУ скопили в Запорожской области военных для форсирования Днепра

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил в интервью РИА Новости, что Вооруженные силы Украины скопили в подконтрольной им части Запорожской области большое количество военных для форсирования Днепра и взятия Запорожской АЭС.

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