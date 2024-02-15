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Британская газета: Венгрия заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС, которые впервые затрагивают КНР

Британская газета: Венгрия заблокировала очередной пакет антироссийских санкций ЕС, которые впервые затрагивают КНР

На вчерашней встрече послов стран Евросоюза вновь не удалось согласовать очередной, тринадцатый по счету, пакет антироссийских санкций, который Брюссель торопится принять ко второй «годовщине» начала военных действий на Украине.

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