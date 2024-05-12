Как в Китае разрабатывают многоразовые ракеты

Nebula-1 на тестовом стенде перед испытанием двигателей / © Deep Blue Aerospace Первой попыткой орбитального запуска может стать старт легкой ракеты Nebula-1 компании Deep Blue Aerospace, запланированный на конец 2024 года.
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