👍 Около двух тысяч крымских студентов и подростков трудились этим летом Они работали в детских оздоровительных лагерях, в сфере туризма и гостиничного дела, а также на сельскохозяйственных проектах, рассказала руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Мария Некрасова.
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