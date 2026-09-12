👍 Около двух тысяч крымских студентов и подростков трудились этим летом Они работали в детских оздоровительных лагерях, в сфере туризма и гостиничного дела, а также на сельскохозяйственных проектах, рассказала руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Мария Некрасова.