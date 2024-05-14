СМИ сообщили об аресте в России бывших активов производителя "Хортицы"

Ленинский районный суд Курска арестовал активы семи юридических лиц, которые ранее были связаны с основателем украинского алкогольного холдинга Global Spirits Евгением Черняком* (внесен в перечень террористов и экстремистов).
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