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СМИ сообщили об аресте в России бывших активов производителя "Хортицы"

Ленинский районный суд Курска арестовал активы семи юридических лиц, которые ранее были связаны с основателем украинского алкогольного холдинга Global Spirits Евгением Черняком* (внесен в перечень террористов и экстремистов).

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