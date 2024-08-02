Ignio.com Лев. Еженедельный общий гороскоп за 5 - 11 августа

Вы на пороге довольно гармоничного периода, и, предчувствуя это, настроены на оптимистический лад. Понедельник стоит посвятить завершению дел и доведению до ума вопросов с бумагами, будьте при этом предельно внимательны.
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