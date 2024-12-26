Производители косметики в Казани: Кадровый голод стал настоящим вызовом

Кадровый голод в этом году стал настоящим вызовом для казанских производителей косметики. Об этом заявил основатель и владелица казанской компании, производящей косметическую продукцию под разными брендами Олеся Мустаева.
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