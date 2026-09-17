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Спорт Уик-Энд

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«Акрон» одержал первую победу в сезоне, играя весь второй тайм с «Ахматом» в большинстве

«Акрон» одержал первую победу в сезоне, играя весь второй тайм с «Ахматом» в большинстве

В Самаре тольяттинский «Акрон» одержал первую победу в сезоне, одолев грозненский «Ахмат» - 2:0 в матче 9-го тура РПЛ.

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