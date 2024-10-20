Москвичи снова заинтересовались покупкой элитной недвижимости

Спрос на элитное жилье в столице в сентябре вырос на 127 процентов по отношению к прошлому месяцу. Об этом сообщает «Газета.
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