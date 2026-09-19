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Дональд Трамп Россиягә каршы яңа санкцияләр турындагы законга кул куйды

АКШ Президенты Дональд Трамп Россиягә каршы яңа санкцияләр кертү мөмкинлеген күздә тоткан законны раслады.

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