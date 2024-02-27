МОСКВА. СЕВЕРО-...
MainБлогГОРОДЖКХОБЩЕСТВОПРОИСШЕСТВИЯДОСУГСПОРТ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

62 подписчика

Собянин: Доля электромобилей в Москве увеличится с 0,2 до 7% к 2030 году

Собянин: Доля электромобилей в Москве увеличится с 0,2 до 7% к 2030 году

К 2030 году в Москве будет более 30 тыс зарядок для электромобилейМэр столицы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте, что число поездок на речном транспорте Москвы планируется увеличить до 24,3 тыс.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх