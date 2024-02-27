Собянин: Доля электромобилей в Москве увеличится с 0,2 до 7% к 2030 году

К 2030 году в Москве будет более 30 тыс зарядок для электромобилейМэр столицы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте, что число поездок на речном транспорте Москвы планируется увеличить до 24,3 тыс.
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