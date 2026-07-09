Володин пригласил зарубежных парламентариев наблюдать за выборами в Госдуму

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил официальные приглашения зарубежным парламентам и международным парламентским организациям принять участие в работе миссии наблюдателей на предстоящих выборах в Госдуму.
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