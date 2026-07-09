RusNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RusNews

16 подписчиков

Володин пригласил зарубежных парламентариев наблюдать за выборами в Госдуму

Володин пригласил зарубежных парламентариев наблюдать за выборами в Госдуму

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин направил официальные приглашения зарубежным парламентам и международным парламентским организациям принять участие в работе миссии наблюдателей на предстоящих выборах в Госдуму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии