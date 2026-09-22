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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Россияне должны банкам уже 24,8 трлн рублей по ипотеке, следует из данных ЦБ. Это почти 250 млн зарплат по 100 тысяч рублей.

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