Республика Сербская попросит у парламента БиГ согласие на работу в БРИКС

Правительство Республики Сербской намерено запросить у парламента Боснии и Герцеговины (БиГ) согласие на деятельность республики в рамках БРИКС, заявил 24 октября президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорад Додик журналистам в городе Баня-Лука.