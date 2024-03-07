Вооруженные силы Российской Федерации провели тренировку массированного наступления на Одессу Ирэн ОрлонскаяПо информации отечественных источников, Вооружённые Силы Российской Федерации готовятся к одновременному запуску сотен или даже тысяч беспилотников «Герань» по территории Украины.
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