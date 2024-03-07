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  • Татьяна Рябинова
    Сармату им отправить, иначе не поймутНужно быть готовы...
  • Наташа Устинова
    Да лучше бы и не знать никогда этого болабола. Абсолютно никчёмный и не нужный человечек в думе. Да между прочим там ...В Госдуме озвучил...
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Вооруженные силы Российской Федерации провели тренировку массированного наступления на Одессу

Вооруженные силы Российской Федерации провели тренировку массированного наступления на Одессу

Вооруженные силы Российской Федерации провели тренировку массированного наступления на Одессу Ирэн ОрлонскаяПо информации отечественных источников, Вооружённые Силы Российской Федерации готовятся к одновременному запуску сотен или даже тысяч беспилотников «Герань» по территории Украины.

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