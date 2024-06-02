В Приамурье при поддержке Минобороны РФ и Минкультуры пройдет масштабный фестиваль

В качестве финального аккорда в Благовещенске состоится грандиозное дефиле и концерт сводного оркестра всех участников фестиваля, в состав которого войдут 350 лучших военных музыкантов под управлением главного военного дирижёра вооруженных сил РФ, заслуженного артиста России, генерал-майора Тимофея Маякина.
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