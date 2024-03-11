Туристы из Германии разочаровали Турцию нежеланием тратить деньги

Стремительно взвинтившие цены турецкие курорты лишились части российских туристов. Они рассчитывали, что поток путешественников из Европы заменит россиян, однако отдыхающие из Германии уже разочаровали их своей жадностью.
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