Закон, порядок, государство

720 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Павлов
    "Родные погибшей в ДТП жительницы Уссурийска взыскали крупную сумму с виновника аварии" ??? Автор, как это относится ...Попер не по прави...
  • Михаил Васильев
    Сшитую, пошитую, но никак не отшитую!Участникам спецоп...
  • Иван Щукин
    Укры видно в Чёрном море выловили бутылку с стариком Хоттабычем, вот он им и "помогает" и со нарядами и с артилерией!Сводка Минобороны...

Сотрудники Госавтоинспекции Оренбургской области повели занятие с учениками начальных классов

Сотрудники Госавтоинспекции Оренбургской области повели занятие с учениками начальных классов

Сотрудники Гайского городского округа совместно с педагогом МБУДО «ЦДТТ» Анастасией Опекуновой провели профилактические беседы с учениками начальных классов МАОУ СОШ № 8, напомнив им о Правилах дорожного движения, а также о безопасном поведении на дороге в зимний период времени.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх