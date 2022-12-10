Сотрудники Госавтоинспекции Оренбургской области повели занятие с учениками начальных классов

Сотрудники Гайского городского округа совместно с педагогом МБУДО «ЦДТТ» Анастасией Опекуновой провели профилактические беседы с учениками начальных классов МАОУ СОШ № 8, напомнив им о Правилах дорожного движения, а также о безопасном поведении на дороге в зимний период времени.