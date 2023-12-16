"Србиягаз": Сербия не желает вступать в НАТО и забывать, кто бомбил Югославию

Андрей Stan

Всё таки молодцы сербы и Вучич?!... ))) Сербские дипломаты настоящие продолжатели дел сербской дипломатии... А Вучич? Ну, не зря Путин наградил его орденом Андрея Первозванного... ))) Всем тупым хейтерам, прежде чем открывать свой трухляк, советую посмотреть в каких случаях и за какие дела награждают этим орденом... ))) Путин совсем не просто так оценил "верность" Вучича... Во многом, именно он обеспечил ему победу на последних выборах... Поставки газа идут в Сербию по сниженным ценам... Газпром, насколько мне известно, построил новейшую газовую ТЭС... Россия модернизировала многие и многие части сетей всей Сербии... РЖД модернизировала ж/д Сербии... Россия ПОДАРИЛА сербам нового оружия на 500 млн.$ , эскадрилью самолетов... У Путина отличные аналитики... Совершенно случайно, Россия и Сербия проводили учения ПВО/ПРО... как раз перед самым началом СВО... Было просчитано закрытие границ... В итоге, в Сербии "застряли" наши С-400 и Панцири...)))) И что то мне говорит, что на учения наши ракетчики "взяли повышенный" Б/К ракет... ))) Так, что теперь у европидарасов уже не получится "легкой" прогулки при бомбежке Сербии... ))) Не один десяток их сраныхъ летунов будет сбит в небе Сербии... И можете мне поверить, Путин не ЕБН... Он массово поддержит Сербию и силами нашего ЧФ и перебросит авиацию и ВДВ... Так, что ублюдочные англосаксы и их шестерки, европидарасы, могут трахать друг друга... Но Сербию им не видать как своих ушей... Можете быть уверены, в ГШ русской армии приготовлены планы действий на все случаи "жизни"... и агрессию против сербов и нападение на Приднестровье... ))) Так, что янки могут жидко срать под себя... Обстрелы их баз в Сирии. и Ираке, покажутся им безоблачным небом, в сравнении с тем, что Россия им устроит на их базе в Македонии... и прочих "базах" KFOR в Косово... ))) А после, русская армия окажет всяческое содействие по восстановлению порядка как в Косово так и в Метохии... а там смотришь, и Черногория скинет англосаксонских ставленников и вновь соединится с сербами... ))) И хотелось бы посмотреть на то как алюаские шакалы "заступятся" за своих собратьев шиптар из Косово?!... )))