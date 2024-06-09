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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мбаппе – главный претендент на звание лучшего игрока Евро-2024. Роналду – в топ-5 фаворитов

Букмекеры считают, что Килиан Мбаппе станет лучшим игроком Евро-2024.Форвард становился лучшим молодым игроком ЧМ-2018, обладателем «Серебряного мяча» ЧМ-2022 и лучшим бомбардиром ЧМ-2022 (8 голов).

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