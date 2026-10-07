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Россияне массово скупают маски чумного доктора — продажи взлетели на 500%

Россияне массово скупают маски чумного доктора — продажи взлетели на 500%

Продажи масок чумного доктора в российских онлайн-магазинах за последнюю неделю увеличились более чем на 500%.

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