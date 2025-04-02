Больше некуда, а жаль: маньяку, который за 4 года задушил 30 человек вынесли приговор Ольга БезродняяРасследование громкого дела о Владимире Миргороде, известном как «Аккуратный душитель», подошло к завершению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии