Женщин в Мангистау больше, чем мужчин - статистика

В 2024 году мировое население достигло 8,2 млрд человек — на 0,9% больше, чем годом ранее. В Казахстане в 2024 году проживали 20,6 млн человек, в том числе 10 млн мужчин и 10,6 млн женщин, передает inAktau.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии