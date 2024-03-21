Загрутдинов: завершены строительные работы на очередном этапе строительства городского вокзала «Шелепиха»

Для объединения транспортных и пассажирских потоков, удобной пересадки пассажиров между различными видами транспорта планируется реализация проекта городского вокзала «Шелепиха», который объединит станцию «Шелепиха» Большой кольцевой линии и одноименную станцию Московского центрального кольца.
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