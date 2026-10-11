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GIFT NIFTY - Strong Support at 22241 | Potential Reversal

GIFT NIFTY - Strong Support at 22241 | Potential Reversal

GIFT NIFTY - Strong Support at 22241 | Potential Reversal GIFT NIFTY 50 INDEX FUTURES NSEIX:NIFTY1! TheAlkesh NSE: GIFT NIFTY 50 INDEX FUTURES - 4H Timeframe CMP: 22,575.

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