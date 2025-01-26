Цекало впервые высказался о разводе с казахской женой

Он заявил, что многие ему просто завидуют из-за таланта и красоты его супруги. Шоумен и продюсер Александр Цекало наконец прокомментировал распространяющиеся в СМИ слухи о разводе с 33-летней казахской супругой Дариной Эрвин.
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