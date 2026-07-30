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ФХР обжалует в CAS решение о недопуске российских команд к чемпионатам мира: «Позиция ИИХФ не соответствует идее спорта, призванного объединять людей»

Федерация хоккея России (ФХР) объявила, что обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международной федерации хоккея (ИИХФ) о недопуске  российских сборных к участию в чемпионатах мира.

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