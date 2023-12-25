Honda Beat получила стиль Tesla Cybetruck

Спорткупе Raazer — самодельный неофициальный аналог нашумевшего пикапа Tesla Cybetruck. Некоторым людям нравится знакомиться с новейшими технологиями и садиться за руль автомобилей, которые могут похвастаться лучшим, что предлагает автопроизводитель.