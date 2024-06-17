Оперативниками пресечена преступная деятельность троих жителей Ставропольского края

В ходе совместной спецоперации сотрудников Главного управления МВД России по Ставропольскому краю и УФСБ региона при силовой поддержке Росгвардии пресечена противоправная деятельность троих жителей Предгорного округа, занимавшихся кражами из домовладений, а также причастных к угону автомашины.