Минобороны назвало точное число сбитых в Воронежской области БПЛА

Режим БПЛА-опасности по состоянию на 23.00 8 апреля в Воронежской области по-прежнему не снят.8 апреля войска противовоздушной обороны перехватили и уничтожили еще два беспилотных летательных аппарата в небе над Воронежской областью.
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