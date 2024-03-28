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В Киргизии рассказали, как их граждан вербуют на сайтах знакомств и в Telegram для терактов в России

В Киргизии рассказали, как их граждан вербуют на сайтах знакомств и в Telegram для терактов в России

Вербовщики делают ставку на уязвимых людей, тех, кто находится в депрессии или испытывает какие-либо трудностиГраждан Киргизии, в том числе несовершеннолетних, пытаются вербовать в интернете для совершения терактов на территории России.

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