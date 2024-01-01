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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Замула забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 8 очков и «+14» в 27 играх

Замула забросил 3-ю шайбу в сезоне в матче с «Калгари». У него 8 очков и «+14» в 27 играх

Защитник «Филадельфии» установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флэймс» (3:4).

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