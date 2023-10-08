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Россия выходит из Договора о запрещении ядерных испытаний

Россия выходит из Договора о запрещении ядерных испытаний

ПАРАБЕЛЛУМ ПУТИНА: РОССИЯ ГРОЗИТ ЯДЕРНОЙ ВОЙНОЙ Россия выходит из Договора о запрещении ядерных испытаний.

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Комментарии
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Людмила Свириденко
Ну что вы как маленькие? Мы на Украине -то воюем с осторожностью, бережём мирное население (это слова Президента).Ну и куда мы бросим ЯО, если в каждой стране есть мирное население?
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1 час.
Александр Шентябин
Автор обманщик. Россия не выходит из договора, а только отзывает ратификацию Парламентом. США договор подписали, но не ратифицировали. Поэтому их действия ничем не ограничены. Россия, после отзыва ратификации, окажется в таком же положении. Если США проведут испытания ЯО, то и мы сможем это произвести, уже не нарушая никаких договоров, т.к. ратификация отозвана!
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1 час.
Юрий Селиванов
Автор предатель, о какой демекритизации он пишет.
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7 мин.

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