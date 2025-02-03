ВСУшник на Львов-ТВ: «Нашим соседям грозит победа пророссийских сил»

5465244 28.03.2018 Флаги России и Евросоюза над одним из отелей в Москве. Владимир Астапкович / РИА НовостиВ Румынии может прийти к власти политик, считающий Украину вымышленным государством, подлежащим разделу.
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